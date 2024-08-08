Жирков в процентах оценил вероятность чемпионства «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков оценил шансы команды снова стать чемпионом России. Как известно, питерцы выигрывали титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.

«Думаю, 99,9% вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока «Зенит» выглядит сильнее всех остальных», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

«Зенит» начал новый чемпионат России с трёх «сухих» крупных побед – 4:0, 4:0, 5:0. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.

Стоит сказать, что в этом сезоне «Зенит» имеет особенный настрой, ведь в следующем году клуб отметит столетие.