Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оскорбление нашего клуба»: Газизов возмущён выводами ЭСК РФС по судейству

08 Августа 2024 • 15:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
1 1.45 X 4.40 2 7.10
10.08 15:00

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что пенальти, с которого «Пари НН» забил победный гол в матче Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо», был назначен ошибочно. При этом ЭСК поддержала решения судьи не ставить пенальти в ворота «Пари НН» в четырёх моментах первого тайма. Комментарий на этот счёт дал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.

«Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю», - цитирует Газизов «РБ Спорт».

После трёх сыгранных туров Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» имеет два очка в своём активе.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов ЭСК РФС ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Августа
15:42
«Я не ожидал такого старта от «Локомотива» — Бурлак
14:35
Агент: «Подтверждаю интерес к Балло со стороны «Локомотива»
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
13:44
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Динамо РПЛ — 10 августа 2024
12:05
Тюкавин стал отцом
11:54
Агент Карраскаля высказался о возможном уходе клиента из «Динамо»
07 Августа
15:35
«Локомотиву» нужен мастер» — Галактионов
13:28
Газизов оценил старт махачкалинского «Динамо»
12:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Динамо Махачкала чемпионата России – 10 августа 2024
06 Августа
19:14
Гурцкая принёс извинения Галактионову
05 Августа
19:21
Масалитин: «Локомотив» ослаблен»
16:33
Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Актюркоглу тремя словами отреагировал на информацию о «Спартаке»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Ориньо допускает золотой дубль «Химок»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Актюркоглу продолжит карьеру в «Спартаке» слухи
16:29 · Россия. Премьер-лига
Жирков оценил перспективы Глушенкова в «Зените»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал возможную причину прогресса Угальде в «Спартаке»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «У Соболева с головой не в порядке»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Россия или Армения: Царукян ответил, какую бы сборную выбрал
15:50 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Видно, какой футбол хочет поставить Станкович»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» вспомнил, как купил шаурму с первой зарплаты 1
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Я не ожидал такого старта от «Локомотива» — Бурлак
15:30 · Россия. Премьер-лига
Жирков в процентах оценил вероятность чемпионства «Зенита»
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Оскорбление нашего клуба»: Газизов возмущён выводами ЭСК РФС по судейству
15:16 · Россия. Премьер-лига
Любительский клуб готов пригласить Соболева
15:14 · Россия. Премьер-лига
Бурлак назвал главного кандидата на вылет из РПЛ
15:09 · Россия. Премьер-лига
Бурлак: «Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Актюркоглу ответил на вопрос о ситуации со «Спартаком»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Спартака» Барко сравнил РПЛ с МЛС
14:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» договорился с Актюркоглу слухи
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Подтверждаю интерес к Балло со стороны «Локомотива»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Тренера «Спартака» Станковича наказали рублём
14:21 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» получил предложение по легионеру слухи
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет купить опорника за 8 млн евро слухи
14:05 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер: «Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об особенной мотивации Тюкавина на матч с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем