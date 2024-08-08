«Оскорбление нашего клуба»: Газизов возмущён выводами ЭСК РФС по судейству

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что пенальти, с которого «Пари НН» забил победный гол в матче Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо», был назначен ошибочно. При этом ЭСК поддержала решения судьи не ставить пенальти в ворота «Пари НН» в четырёх моментах первого тайма. Комментарий на этот счёт дал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.

«Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю», - цитирует Газизов «РБ Спорт».

После трёх сыгранных туров Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» имеет два очка в своём активе.