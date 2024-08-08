Любительский клуб готов пригласить Соболева

Президент барнаульского клуба «Темп» Александр Бродников выразил желание подписать форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Мы всегда готовы пригласить таких профессионалов. Болельщики прекрасно примут Сашу. Если футболист согласен, готовы видеть его, — приводит слова Бродникова «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний Соболев роддом из Барнаула. В настоящий момент футболист отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» из-за возможного ухода в «Зенит».

В нынешнем сезоне Соболев появился на поле только в одном матче Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.