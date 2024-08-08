Бурлак назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак назвал главного кандидата на вылет из Российской премьер-лиги по итогам сезона 2024/2025. По мнению Бурлака, такой командой является воронежский «Факел».

«Будет жалко, если команда покинет РПЛ, но пока «Факел» – основной претендент на вылет. Черевченко – хороший тренер, но пока Воронеж – основной претендент на вылет», - цитирует Бурлака Metaratings.

После трёх сыгранных туров Премьер-лиги «Факел» имеет два зачётных балла в своём активе. Ближайший матч команда Игоря Черевченко проведёт в воскресенье, 11 августа, - против «Крыльев Советов» на выезде.