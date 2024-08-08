Бурлак: «Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение»

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак поделился комментарием о результатах «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.

По мнению эксперта, неудачный старт можно было ожидать, так как не все лидеры могли играть с самого начала, а Кордоба и вовсе хочет уйти.

«Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение. Со стороны кажется, что он не справляется с раздевалкой и с командой», — приводит слова Бурлака Metaratings.

По итогам трех сыгранных матчей «Краснодар» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три балла.

В четвертом туре «быки» примут ЦСКА. Игра пройдет 10 августа, начало — в 20:00 по мск.