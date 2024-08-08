Агент Актюркоглу ответил на вопрос о ситуации со «Спартаком»

Агент Вильям Д’Авила, который работает с атакующим полузащитником Керемом Актюркоглу, ответил на вопрос, есть ли прогресс в переговорах со «Спартаком».

«Прогресса в переговорах нет, как и обсуждений», - слова агента приводятся на сайте «Матч ТВ».

Керем Актюркоглу является игроком «Галатасарая». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Напомним, что этим летом Актюркоглу выступил за сборную Турции на чемпионате Европы. Там футболисту даже удалось забить гол – он расписался в воротах Грузии.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 11 августа.