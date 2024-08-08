Хавбек «Спартака» Барко сравнил РПЛ с МЛС

Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос о сравнении РПЛ с МЛС.

— РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперед, — приводит слова Барко «РБ Спорт».

Напомним, с 2018 по 2021 год Барко выступал за американский клуб «Атланта Юнайтед», а летом текущего года перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт».

В составе «красно-белых» полузащитник сыграл в трех играх во всех турнирах, отметился голом и двумя ассистами.

11 августа «Спартак» примет дома «Ахмат». Начало матча четвертого тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.