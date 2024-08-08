«Спартак» договорился с Актюркоглу

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает İstiklal Gazetesi, руководство «Спартака» договорилось с 25-летним игроком по условиям личного контракта. Источник отмечает, что Актюркоглу уже начал прощаться с «Галатасараем».

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал трансфер Актюркоглу с турецким клубом. Кроме того, сообщалось о финансовых запросах футболиста.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги «Спартак» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.