Агент: «Подтверждаю интерес к Балло со стороны «Локомотива»

Петер Хюмерленер, агент атакующего хавбека «Вольфсберга» Тьерно Балло, высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив».

— Подтверждаю интерес к игроку со стороны клуба, как и несколько других клубов, заинтересованных в его подписании, — заявил Хюмерленер Sport24.

При этом агент отметил, что у Балло есть действующий контракт с «Вольфсбергом», и клуб пока не планирует его продавать.

В прошлом сезоне 22-летний Балло принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и стал автором четырех ассистов.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Балло в три миллиона евро.