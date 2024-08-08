Тренера «Спартака» Станковича наказали рублём

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил штраф по итогам последнего матча Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Решение о наказании для Станковича было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Станкович должен выплатить штраф в 10 тысяч рублей. Причина наказания – выход сербского тренера за пределы технической зоны.

Напомним, что «Спартак» в понедельник вечером разгромил на своём поле «Крылья Советов» со счётом 3:0. Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт в воскресенье, 11 августа, - против «Ахмата».