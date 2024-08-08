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Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»

08 Августа 2024 • 14:21 Комментировать
Пари НН
...
Химки
09.08 18:30

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи четвёртого тура Премьер-лиги. На главный матч тура между «Зенитом» и «Динамо» назначена бригада Сергея Иванова.

В случае необходимости главный судья будет получать сигналы от Павла Кукуяна (ВАР), которому поможет Евгений Турбин (АВАР).

Также отметим, что на игру «Краснодара» и ЦСКА назначен Владимир Москалёв. У мониторов отработают Кирилл Левников (ВАР) и Василий Казарцев (АВАР).

Ознакомиться со всеми судейскими назначениями на ближайший тур можно в публикации РФС ниже.

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