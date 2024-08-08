«Спартак» получил предложение по легионеру

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может покинуть Россию.

Как утверждает телеграм-канал «Хроники «Спартака», «красно-белые» получили предложение от европейского клуба по 27-летнему Мартинсу. Отмечается, что название клуба будет раскрыто немного позже.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» хочет продать Мартинса и уже ищет ему новую команду.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в двух играх во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.