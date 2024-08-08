Португальский полузащитник «Витории Гимарайнш» Томаш Хэндель может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом рассказал блогер Максим Никитин в своем телеграм-канале.

По информации источника, «красно-белые» ведут переговоры с 23-летним полузащитником. За трансфер Хэнделя российский гранд готов выложить порядка восьми миллионов евро.

В прошлом сезоне Хэндель принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий контракт полузащитника с «Виторией Гимарайнш» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.