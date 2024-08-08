Инсайдер: «Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева»

Известный журналист Иван Карпов рассказал о мыслях экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева, что он его двигает к тому, что «Спартак» – это не та команда, где Соболеву стоит играть. Но это было только мнение Абаскаля. Джикия и Соболев потихоньку оседали, и было недовольство, — сказал Карпов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в апреле Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», а после окончания прошлого сезона клуб не стал продлевать трудовой договор с защитником команды Георгием Джикией.

Что касается Соболева, то он тренируется по индивидуальной программе после отстранения от основного состава.