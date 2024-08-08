Агент рассказал об особенной мотивации Тюкавина на матч с «Зенитом»

В субботу в главном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Динамо», которые до сих пор ещё не теряли очки в новом чемпионате. По словам агента Константина Тюкавина Алексея Сафонова, нападающий выйдет на футбольное поле с особенным настроем. Как известно, футболист стал отцом.

«Это долгожданное событие для Константина. На матч с «Зенитом» он будет сверхзаряженным», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» стартует 10 августа в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.