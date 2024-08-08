Круговой: «Пока не думаю о сборной России»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался на тему возможного вызова в национальную сборную России.

«Пока не думаю об этом, посмотрим. Если Валерий Георгиевич [Карпин] вызовет, то, конечно, соглашусь. С Карпиным давно не разговаривал», - цитирует Кругового Sport24.

Круговой добавил, что если в списке вызванных в сборную России игроков в сентябре его не окажется, то он не расстроится, а продолжит работать над собой.

Данил Круговой пока лишь однажды сыграл за сборную России. В сентябре 2022 года защитник отыграл 45 минут в товарищеском матче против Кыргызстана (победа 2:1).