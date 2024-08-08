ЭСК разобрала пять решений судьи в нашумевшем матче «Динамо» из Махачкалы

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала пять моментов нашумевшего матча Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1). Как известно, после этой игры от работы были отстранены судьи Ян Бобровский и Рафаэль Шафеев. Последний работал на матче в качестве ВАР.

ЭСК решила, что арбитр ошибочно назначил пенальти, с которого был забит единственный гол. Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил, поскольку оба игрока вели борьбу, и никто в мяч не сыграл. Контакт между футболистами не считается наказуемым. Отмечается, что ВАР ошибочно вмешался в игру.

В то же время ЭСК установила, что судья правильно не назначал пенальти в пользу «Динамо» в четырёх моментах по ходу первого тайма.