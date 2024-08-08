«Спартак» не продаст Медину – агент

Накануне в прессе появилась информация о том, что Хесус Медина входит в список из трёх легионеров, с которыми «Спартак» хочет попрощаться. Комментарий на этот счёт дал агент Агусти Параха, работающий с 27-летним парагвайцем. По его словам, «красно-белые» Медину этим летом не продадут.

«Спартак» не планирует расставаться с Мединой», - цитирует агента Sport24.

Всего за «Спартак» Хесус Медина провёл 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 5 миллионов евро.