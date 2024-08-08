Соболев может уйти из «Спартака» в другой клуб РПЛ – это не «Зенит»

Будущее нападающего Александра Соболева остаётся туманным. На фоне слухов о желании перейти в «Зенит» игрок недавно был отстранён от тренировок со «Спартаком». При этом переговоры по трансферу в питерский клуб зашли в тупик.

Как сообщает телеграм-канал Offsideman, агент Павел Андреев предложил Соболеву вернуться в «Крылья Советов». За самарцев нападающий выступал до перехода в «Спартак». В 45 играх за «крылышек» Соболев забил 21 гол и отдал три голевых паса.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.