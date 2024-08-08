Путин наградил Газзаева

Президент России Владимир Путин наградил известного тренера Валерия Газзаева. Специалист, которому накануне исполнилось 70 лет, получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В качестве тренера Валерий Газзаев выиграл множество титулов. Особняком стоит Кубок УЕФА, который ЦСКА под руководством Газзаева выиграл в сезоне 2004/2005. Тогда в решающей битве за трофей «армейцы» обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

В списке достижений Газзаева есть и другие большие успехи. Можно вспомнить ещё и чемпионский титул с «Аланией», выигранный в 1995 году.