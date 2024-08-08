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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов объяснил, почему у «Зенита» в этом сезоне нет конкурентов эксклюзив

08 Августа 2024 • 12:54 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте команд РПЛ в новом сезоне.

- Прошло три стартовых тура РПЛ. Что можно констатировать по итогам этих туров?

- Чемпионат начался очень интересно. Много мячей забивается. Команды показывают атакующий футбол. Это радует. Меня огорчают «Крылья Советов». У них удивительно невыразительная игра. Если так дальше пойдет, Осинькин расстанется со своим креслом. Радует «Динамо». У клуба очень стабильная игра, несмотря на провал в матче со «Спартаком» на Кубок России. А в чемпионате «бело-голубые» продемонстрировали хороший футбол и не случайно они конкурируют с «Зенитом».  

- Сможет ли кто-то бросить вызов такому «Зениту»?

- Пока конкурентов нет. Думаю, питерцам сразу можно отдать чемпионство. И я в прошлом году об этом говорил. И в этом году могу повторить. Тем более что команда стала сильнее. Меня очень порадовал Глушенков. Я опасался, что он зря переходит в «Зенит», потому что там очень много молодых российских футболистов сидит на лавке. Они теряют в квалификации, игровой тонус. Возьмите Сергеева, Коваленко. Много ребят, у которых в «Зените» не получается. К счастью, у Глушенкова пока все идет хорошо. Он в фаворе. Максим – молодец. Пусть и дальше так хорошо играет.   

- Глушенкова, который возглавляет гонку бомбардиров с шестью голами, уже можно называть открытием этого сезона?

- Он и в прошлом году показывал хороший футбол, просто в «Локомотиве» нет таких мастеров, как в «Зените». Такие передачи, как он получает в команде Семака, в стане «железнодорожников» он не получал. Поэтому, в основном, ассистировал. А сейчас и сам забивает, и передачи раздает. Из-за этого он заиграл более яркими красками, чем раньше.

- Вы сказали, что не видите команды, которые могут реально побороться с «Зенитом» за золотые медали. Почему?

- Это невозможно. У «Зенита» сильный состав, длинная скамейка, стабильное финансирование, игра отлажена, команда уже опытная. Кто-то может его обыграть один или два раза в сезоне, но на длительной дистанции никто не сможет составить питерцам стабильную конкуренцию. 

- Все ждали, что «Локомотив», потеряв много игроков, станет середняком, но команда выглядит неплохо. С чем это связываете?

- С началом сезона. Надо подождать туров шесть-семь. Мне кажется, команда потеряет в качестве в этом сезоне, и я предполагаю, что она не попадет даже в пятерку, несмотря на то, что сейчас показал неплохую игру.

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- «Спартак» обретает свое новое лицо с приходом Барко. Каков потенциал у этой команды?

- Потенциал хороший. Станкович сейчас показывает, что он сильный тренер, если посмотреть, как он общается с футболистами, как настраивает их на матч. Игра приобретает целостный характер. Угальде здорово заиграл при Станковиче. И Барко  - очень сильный футболист. Думаю, «красно-белые» в этом сезоне покажут более лучшую игру, чем в прошлом.

- С чем связан провал «Краснодара», который в прошлом сезоне боролся за золотые медали?

- У команды не получается, потому что не надо было менять тренера. От добра добра не ищут. Тренер, который привел клуб на второе место, должен был продолжить работать хотя бы сезон. Но пригласили Мусаева. Пока он перестроит игру под себя и добьется того авторитета, который был у Ивича, уйдет время. Поэтому «Краснодар» сейчас потерял в качестве.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Динамо Москва Николай Наумов Максим Глушенков ещё теги
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