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Стипиди: «Про Еськова никто не вспоминает, а Лапочкин сейчас там, где ищут жареное» эксклюзив

08 Августа 2024 • 12:36 Комментировать

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по мотивам скандала вокруг судейства Яна Бобровского в матче чемпионата России «Динамо» Махачкала – «Пари НН» (0:1).

- Лапочкин был хорошим арбитром. И человек он тоже хороший, я знаю. Но его не красит то, что он сейчас постоянно даёт действующим судьям какие-то оценки. Игорь Федотов – тот товарищ был слабеньким арбитром, и теперь его что-то уже не слышно. Лапочкин, в отличие от Федотова, имел категорию ФИФА и обслужил много международных матчей. Считаю, с ним поступили неверно. Убрали человека, который мог судить ещё дальше и подавать пример молодым арбитрам.

Зачем Шафееву надо было работать на ВАРе, если, со слов Лапочкина, Бобровский должен был судить сам и не смотреть видеоповторы? И якобы никто не виноват получается. Это как в фильме «Берегись автомобиля», где на суде милиционер говорит, что подсудимый и виноват, и не виноват. Когда судят человека, воровавшего машины и отдававшего их в детдом.

Я не хочу учить Лапочкина, но считаю, что ему хорошо бы стать инспектором или преподавателем, чтобы передавать свои знания молодым ребятам. А «Матч ТВ» – это компания, которая ищет жареное.

Лапочкин сказал, что на месте главного арбитра в перерыве матча «Динамо» Махачкала – «Пари НН» не уходил бы в раздевалку. Мне кажется, это было лишнее с его стороны. Что он подчёркивал? Кто-то судью бил, гонял, что ли? Когда-то с Лапочкиным такое произошло? Если да, то надо было говорить об этом. В моё время, когда я работал в «Динамо» Махачкала и в «Анжи», никто за судьями не бегал и не гонял их. Пускай придёт кто-то из судей и скажет: «Павел Саныч, когда вы там работали, меня там гоняли».

В Махачкале болельщики добрые, но умеют болеть за своих. У меня там много друзей, я езжу туда почти каждый год по два раза. Да, там кричат с трибун – так же, как и везде. В Москве никто не ругает судей, что ли? Те же спартаковские болельщики особой любовью к арбитрам не отличаются. Но это же не значит, что судьям, которые обслуживают матчи «Спартака», надо «головы отрезать». Иначе мы доберёмся до того, что к концу чемпионата у нас в Премьер-лиге только три-четыре арбитра останутся.

Да, где-то арбитр может не выдержать накала и допустить ошибки, которые повлияют на ход и на результат матча. Но он тоже человек. И нельзя зарубать судей навсегда, чтобы они больше не работали. Потом никто не спрашивает, куда эти люди деваются, как у них складывается жизнь дальше. Кто сейчас вспоминает про Еськова? А человек болеет.

А опытные работающие судьи почему сейчас сами молчат, когда спущены все собаки на Бобровского? Думают, что не на них, и ладно? Почему нет совета действующих судей? При мне, когда я был арбитром, такой совет был. И он очень помогал. Тоже бывали моменты, когда клубы ощетинивались и начинали такую грязь нести. Зато Талалаев выступил и сказал, что судейство было безобразным. А он что-то понимает в судействе, что ли? – вопросил Стипиди.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Еськов Сергей Лапочкин Павел Стипиди ещё теги
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