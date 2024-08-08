Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о 28-летнем атакующем полузащитнике московского «Спартака» Антоне Зиньковском.

- Зиньковский не показывает того футбола, который от него ждут, но пользуется доверием главного тренера. Предположу, что Станкович увидел в нём сильные индивидуальные качества, несколько затухшие после перехода в «Спартак» из «Крыльев Советов». Я думаю, Станкович правильно делает, давая парню второй и третий шанс. Это тоже вызывает уважение. Для талантливого игрока очень важно, чтобы тренер в него верил, а не сажал на скамейку, выпуская на какие-то десять-пятнадцать минут на замены, – сказал Щербаченко.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие во всех четырёх матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке (в двух вышел в старте, в двух появился на замену).