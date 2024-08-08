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Гранат отметил, кто на старте сезона РПЛ его удивил эксклюзив

08 Августа 2024 • 12:10 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте команд РПЛ в новом сезоне.

- Прошло три стартовых тура РПЛ. Что можно констатировать по их итогам?

- Меня расстраивают «Краснодар» и «Крылья Советов».  Я ждал от них более зрелищной игры, поскольку эти команды любят играть в атаку. Продолжает удивлять со знаком плюс Глушенков. Это был яркий трансфер, и он оправдывает ожидания. Московское «Динамо» пока тоже радует. Как и игра молодых ребят, которые получили свой шанс.

- Какие-то команды начали сезон выше ожидаемого? Например, «Химки» идут на шестом месте. Это сюрприз для вас?

- Да, это вызывает удивление. Ну и тех лидеров, которые находятся наверху таблицы, могу отметить. Например, ЦСКА, который сейчас очень хорошо смотрится. «Спартак» начинает находить свою игру с приходом новых футболистов. Особенно Барко производит хорошее впечатление.

- То есть, потенциал «Спартака» повысился, с приходом новобранцев?

- Наверное, потенциал повысился с приходом нового тренера. Это амбициозный наставник, он и футболистом был таким же. Сейчас в команду берут тех футболистов, которых именно он хочет видеть. Это одно из главных условий успеха «Спартака».

- Угальде выглядит сейчас по-новому. Это тоже связано со Станковичем?

- И это тоже. Плюс Угальде находит общий язык с партнерами, привыкает к нашему чемпионату, адаптируется. И стиль игры команды, видимо, ему походит. 

- Многие ожидали, что «Локомотив», потеряв ряд игроков, в том числе и лидеров, блистать не будет, но команда выглядит неплохо. Что скажете?

- Да, кстати. Локомотивскую молодежь я тоже хочу отметить, как и динамовскую. Каждый тур они совершают результативные действия, играют очень уверенно. У «железнодорожников» тоже получился хороший старт, несмотря на поражение от «Динамо», которое гости не заслуживали. Они очень хорошо смотрятся. 

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- Сможет ли кто-то бросить вызов такому «Зениту» и будут ли у питерцев спады?

- Невозможно весь первый круг пройти на такой волне и доминировать. Конечно, будут какие-то спады, неуверенные матчи. Дело ведь не только в «Зените», но в соперниках. Но, учитывая трансферную политику команды, юбилейный сезон и с учетом ошибок из прошлого чемпионата, все-таки будет очень тяжело конкурировать с питерцами.

Елена Григорьевская

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