Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин стал отцом

08 Августа 2024 • 12:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
1 1.45 X 4.40 2 7.10
10.08 15:00

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал отцом. У форварда «бело-голубых» родилась дочь, которую назвали Теона.

«Динамо» в своём телеграм-канале поздравило своего нападающего с радостным событием и призвало футболиста «учиться менять памперсы».

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин провёл три матча, в которых отметился одним забитым голом. В прошлом сезоне Константин записал на свой актив 15 голов и 9 результативных передач.

22-летнего Тюкавина этим летом связывали с трансфером в различные европейские клубы, но в конечном итоге нападающий остался в московском «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин

Новости по матчу

Сегодня, 08 Августа
13:44
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Динамо РПЛ — 10 августа 2024
11:54
Агент Карраскаля высказался о возможном уходе клиента из «Динамо»
07 Августа
15:35
«Локомотиву» нужен мастер» — Галактионов
13:28
Газизов оценил старт махачкалинского «Динамо»
12:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Динамо Махачкала чемпионата России – 10 августа 2024
06 Августа
19:14
Гурцкая принёс извинения Галактионову
05 Августа
19:21
Масалитин: «Локомотив» ослаблен»
16:33
Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро
Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
14:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет купить опорника за 8 млн евро слухи
14:05 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер: «Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об особенной мотивации Тюкавина на матч с «Зенитом»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Пока не думаю о сборной России»
13:44 · Россия. Премьер-лига
ЭСК разобрала пять решений судьи в нашумевшем матче «Динамо» из Махачкалы
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не продаст Медину – агент
13:03 · Россия. Премьер-лига
Путин наградил Газзаева 2
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Про Еськова никто не вспоминает, а Лапочкин сейчас там, где ищут жареное» эксклюзив
12:36 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко предположил, почему Станкович доверяет Зиньковскому эксклюзив
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин стал отцом
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля высказался о возможном уходе клиента из «Динамо»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»
02:20 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Сафонов уверенно провёл матч»
07 Августа
23:35 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ отреагировали на исход матча «ПСЖ» и «Штурма»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Чанов – о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Выводы делать рано»
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пока не согласовал контракт с игроком «Галатасарая» эксклюзив
22:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Спартак» поделят зарплату Дмитриева
22:18 · Россия. Премьер-лига
Силкин заявил, что у «Динамо» на старте сезона нет стабильности
22:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса допустил, что защитник завершит карьеру
22:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»
21:30 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом», Сафонов пропустил дважды
21:03 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Спартак» может потрепать нервы «Зениту» и «Динамо»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Бутта Магомедов: «Химкам» никто не объявлял конкретных задач на сезон»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист «Динамо» пожелал клубу стать чемпионом в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем