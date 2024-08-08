Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал отцом. У форварда «бело-голубых» родилась дочь, которую назвали Теона.

«Динамо» в своём телеграм-канале поздравило своего нападающего с радостным событием и призвало футболиста «учиться менять памперсы».

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин провёл три матча, в которых отметился одним забитым голом. В прошлом сезоне Константин записал на свой актив 15 голов и 9 результативных передач.

22-летнего Тюкавина этим летом связывали с трансфером в различные европейские клубы, но в конечном итоге нападающий остался в московском «Динамо».