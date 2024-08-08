Агент Карраскаля высказался о возможном уходе клиента из «Динамо»

Пабло Боселли, представитель полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался о возможном уходе клиента из стана «бело-голубых». Ранее 26-летнего колумбийца связывали с трансфером в клуб из чемпионата Бразилии.

«Это неправда. Хорхе хочет остаться в «Динамо». На данный момент никаких планов уходить нет. Наличие интереса от какого-либо клуба ничего не меняет», – цитирует Карраскаля Sport 24.

Карраскаль перешёл в «Динамо» пару лет назад из другого московского клуба – ЦСКА. В прошлом сезоне полузащитник провёл 23 матча в Российской премьер-лиге, где отметился пятью результативными передачами.