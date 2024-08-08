Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»

08 Августа 2024 • 10:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Российский форвард Александр Кокорин, выступающий за «Арис», в социальных сетях вступил в перепалку с женой игрока «Спартака» Александра Соболева.

Елена Соболева зашла на страницу к Кокорину и в шутливой форме подколола его, написав: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно на твой отдых смотреть». На что экс-игрок «Динамо» и «Зенита» ответил: «Елена, в вашей ленте я тоже не видел, как вы, например, сына читать или считать учите. Одни машины, сумки. Не будьте как все. Спасибо».

Отметим, что позже в комментарии зашёл Александр Соболев и ответил Кокорину смеющимися смайликами.

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Этим летом была информация, что футболист должен перейти в «Зенит». На данный момент футболист отстранён от работы с основным составом «красно-белых».

Соглашение Соболева со столичным клубом рассчитано до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Кокорин Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Августа
10:44
Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»
07 Августа
21:30
Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»
17:30
Лепёхин: «Спартаку» будет тяжело конкурировать с «Зенитом»
17:22
Актюркоглу может зарабатывать в «Спартаке» 6,5 млн евро в год
17:10
Шалимов: «Угальде играет лучше Соболева»
16:39
Хенкенс: «Не удивлён, что Угальде много забивает»
16:14
Бубнов ответил, влияет ли на игру «Спартака» отсутствие Промеса и Соболева
15:28
Агент: «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу
15:11
Кён не хочет в «Спартак»
14:43
Четвертьфиналист Евро-2024 готов перейти в «Спартак»
14:35
«Спартак» купил Кёна — источник
13:54
Карпов — о Соболеве: «Лукойлу» важно показать, что со «Спартаком» так поступать нельзя»
13:45
«Спартак» готов отстранить Соболева до 2026 года
13:34
«Спартак» предложил 20 млн евро за двух игроков «Галатасарая»
13:28
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро 1
13:18
«Спартак» установил ценник на Соболева — «Зенит» пока платить не готов 1
13:12
Раскрыт срок контракта Амарала со «Спартаком»
12:55
Игнатов и Дуарте вернулись к тренировкам
12:19
Даниил Денисов: Теории стали короче, но их приличное количество
12:08
Даниил Денисов: «Николсон получит своё время»
10:27
Бывший российский футболист считает, что «Спартак» переплатил за Барко
06 Августа
20:46
Денисов: «Спартак» будет стремиться стать командой-династией, как было при Романцеве
20:20
Даниил Денисов: «Болельщики гонят «Спартак» вперёд»
20:09
Гладилин дал совет отстранённому Соболеву 1
19:46
Гладилин — о голах Угальде: «Это заслуга Станковича»
19:38
Экс-капитан «Спартака» высказался об отстранении Соболева клубом
18:33
Песьяков высказался о возможном чемпионстве «Спартака»
18:27
Ромащенко: Барко вывел игру «Спартака» на новый уровень
18:13
Стало известно, сколько на самом деле «Спартак» предложил «Галатасараю» за Кёна
17:48
Колосков ответил, можно ли считать «Спартак» претендентом на чемпионство
17:26
Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
16:19
Никита Чернов рассказал, с кем можно сравнить стандарты Барко
16:11
Никита Чернов: Надеюсь, что после ПАОКа Чалов перейдёт в более сильную лигу
15:25
«Ахмат» объявил о покупке нападающего сборной Казахстана
14:36
Литвинов: Соболев не говорил, что хочет в «Зенит»
14:30
Литвинов ответил, может ли «Спартак» обратно принять Соболева
14:22
Бонгонда: «Если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс»
10:37
Бонгонда высказался о слухах про «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак» Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
10:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»
02:20 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Сафонов уверенно провёл матч»
07 Августа
23:35 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ отреагировали на исход матча «ПСЖ» и «Штурма»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Чанов – о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Выводы делать рано»
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пока не согласовал контракт с игроком «Галатасарая» эксклюзив
22:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Спартак» поделят зарплату Дмитриева
22:18 · Россия. Премьер-лига
Силкин заявил, что у «Динамо» на старте сезона нет стабильности
22:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса допустил, что защитник завершит карьеру
22:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»
21:30 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом», Сафонов пропустил дважды
21:03 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Спартак» может потрепать нервы «Зениту» и «Динамо»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Бутта Магомедов: «Химкам» никто не объявлял конкретных задач на сезон»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист «Динамо» пожелал клубу стать чемпионом в этом сезоне
20:21 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов назвал два минуса Мелбет-Первой лиги
20:09 · Россия. Премьер-лига
Колыванов рассказал, что «Динамо» нужно делать, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Несколько бразильских клубов интересуются Родригао эксклюзив
19:55 · Россия. Премьер-лига
Сафонов пропустил первый гол за «ПСЖ»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко – о Маркиньосе в «Спартаке»: «Он пока стесняется»
19:38 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях» рассказали, когда Гарре вернётся в общую группу
19:23 · Россия. Премьер-лига
Прудников рассказал, кому отдаёт предпочтение в матче «Зенит» - «Динамо»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Галатасарая» отреагировал на возможный переход двух игроков в «Спартак»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Спартака» Дмитриев перешёл в «Крылья Советов» официально
18:50 · Россия. Премьер-лига
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в товарищеском матче с клубом Худякова
18:44 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок»: «В новом сезоне точно не будем бороться за выживание»
Все новости
Рекомендуем