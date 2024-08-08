Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»

Российский форвард Александр Кокорин, выступающий за «Арис», в социальных сетях вступил в перепалку с женой игрока «Спартака» Александра Соболева.

Елена Соболева зашла на страницу к Кокорину и в шутливой форме подколола его, написав: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно на твой отдых смотреть». На что экс-игрок «Динамо» и «Зенита» ответил: «Елена, в вашей ленте я тоже не видел, как вы, например, сына читать или считать учите. Одни машины, сумки. Не будьте как все. Спасибо».

Отметим, что позже в комментарии зашёл Александр Соболев и ответил Кокорину смеющимися смайликами.

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Этим летом была информация, что футболист должен перейти в «Зенит». На данный момент футболист отстранён от работы с основным составом «красно-белых».

Соглашение Соболева со столичным клубом рассчитано до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.