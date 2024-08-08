Кафанов: «Сафонов уверенно провёл матч»

Наставник вратарей российской сборной Виталий Кафанов прокомментировал дебют российского голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ». Это случилось в матче против австрийского «Штурма», который закончился результативной ничьей - 2:2. По словам Кафанова, Сафонов не ударил лицом в грязь и даже позволял себе руководить защитниками команды, которые приняли подобное положение вещей.

- Рад, что Матвей сыграл первый матч за этот большой клуб. Он выглядел в этой игре очень уверенно, а те два мяча, которые он пропустил, не были его ошибкой, - цитирует слова Виталия Кафанова «РБ Спорт».