В РПЛ отреагировали на исход матча «ПСЖ» и «Штурма»

Вечером среды прошёл товарищеский матч между «ПСЖ» и австрийским «Штурмом». Команды забили друг другу по два мяча, сыграв в результативную ничью.

На исход матча отреагировала пресс-служба Российской премьер-лиги.

«В противостоянии наших вратарей ничья — 2:2. Удачи, парни, в следующих играх», - гласит сообщение от Лиги.

Напомним, что ворота «ПСЖ» в этом матче защищал Матвей Сафонов. В воротах «Штурма» место занял Даниил Худяков, ранее игравший за «Локомотив» из Москвы. Оба голкипера перебрались в европейские футбольные клубы этим летом.

Отметим, что для Сафонова это был дебютный матч за французский клуб.