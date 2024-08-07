Московский «Спартак» не собирается платить потенциальному новичку Керему Актюркоглу 4,5 млн евро. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что финансовые аппетиты турка – 4,5 млн за сезон чистыми. Максимум, который «Спартак» может предложить игроку «Галатасарая» - это 2,5-3 млн евро в год.

Ранее мы сообщали, что «Спартак» продолжает переговоры с двумя игроками «Галатасарая». Также «красно-белые» интересуются защитником Дерриком Кёном, он выступает за стамбульский клуб с зимы 2024 года. Переговоры с футболистом продолжаются, сами же клубы уже договорились о сумме трансфера.