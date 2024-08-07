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Зиньковский может покинуть «Спартак» в случае прихода Актюркоглу эксклюзив

07 Августа 2024 • 23:21 Комментировать

В случае трансфера Керема Актюркоглу в московский «Спартак», Антон Зиньковский может покинуть «красно-белых». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Один из вариантов продолжения карьеры Зиньковского в случае ухода из «Спартака» - московский «Локомотив».

​Ранее мы сообщали, что «Спартак» продолжает переговоры по трансферу футболистов «Галатасарая». Помимо Актюркоглу, в Москву может с более высокой вероятностью перебраться и защитник Деррик Кён.

Зиньковскому 28 лет, футболист выступает в московском клубе с лета 2022 года, подписав контракт на пять сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский Керем Актюркоглу ещё теги
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