В случае трансфера Керема Актюркоглу в московский «Спартак», Антон Зиньковский может покинуть «красно-белых». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Один из вариантов продолжения карьеры Зиньковского в случае ухода из «Спартака» - московский «Локомотив».

​Ранее мы сообщали, что «Спартак» продолжает переговоры по трансферу футболистов «Галатасарая». Помимо Актюркоглу, в Москву может с более высокой вероятностью перебраться и защитник Деррик Кён.

Зиньковскому 28 лет, футболист выступает в московском клубе с лета 2022 года, подписав контракт на пять сезонов.