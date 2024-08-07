Чанов – о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Выводы делать рано»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о неофициальном дебюте Матвея Сафонова за «ПСЖ». Россиянин защищал ворота парижан в товарищеской игре против австрийского «Штурма». Она прошла вечером 7 августа и завершилась боевой ничьей – 2:2. Оба гола пропустил Сафонов.

«Предсезонка, команда не в основе. Рано делать выводы. Я не знаю, получит ли он место в основе, это вопрос к «ПСЖ», но шанс будет. А когда его дают – им надо пользоваться», - говорит Чанов для телеканала «Матч ТВ».

Сафонов перешёл во французский топ-клуб летом 2024 года из родного «Краснодара». Это был его первый матч за команду, пусть и товарищеский.