​«Спартак» продолжает переговоры по трансферу футболистов «Галатасарая».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», столичный клуб продолжает переговоры о личном контракте с защитником Дерриком Кёном, однако сами клубы уже договорились о сумме компенсации за игрока – она составит восемь миллионов евро плюс бонусы.

По другому футболисту «Галатасарая» - Керему Актюркоглу - «Спартак» продолжает переговоры с турецким клубом. Ранее была информация, что футболист хочет зарабатывать в «Спартаке» чистыми четыре с половиной миллиона евро за сезон.

Кён выступает за турецкий клуб с февраля 2024 года. За это время он принял участие в 16 матчах, забил один гол и записал на свой счет две результативные передачи.

В сезоне-2023/24 Актюркоглу забил 15 голов и стал автором девяти ассистов в 54 матчах.