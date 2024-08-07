«Крылья Советов» и «Спартак» поделят зарплату Дмитриева

Летом в московский «Спартак» из «Урала» перешёл вингер Игорь Дмитриев. Однако спустя пару недель после перехода «красно-белые» отдали молодого игрока в аренду «Крыльям Советов». Об этом официально стало известно в эту среду.

Как сообщает Sport24, самарский и московский клубы поделят зарплату Дмитриева между собой поровну. 1,5 млн руб. будут платить «Крылья» и столько же будет платить «Спартак».

Напомним, что Дмитриев провёл в прошлом сезоне 37 матчей за екатеринбургский клуб во всех турнирах. Футболисту 20 лет. Со «Спартаком» молодой игрок подписал контракт длительностью на пять лет.