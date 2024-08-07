Силкин заявил, что у «Динамо» на старте сезона нет стабильности

Сергей Силкин, экс-наставник «бело-голубых», высказался о выступлении столичной команды на старте нового сезона.

Напомним, команда Марцела Лички провела три матча в РПЛ и во всех взяла верх, набрав девять баллов. Динамовцы находятся на второй строчке, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

- Пока нет стабильности. Даже смотришь на матчи чемпионата и Кубка - большая разница. В первые двадцать минут встречи со «Спартаком» они пытались играть, бороться за инициативу, потом «получили», и всё кончилось на этом. В чемпионате получше выглядят, - передаёт слова бывшего рулевого «Динамо» «РБ Спорт».

В четвёртом туре РПЛ «бело-голубые» отправятся в гости к «Зениту», матч состоится 10 августа, старт игры запланирован на 17:30 по столичному времени.