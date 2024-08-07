Агент Рыбуса допустил, что защитник завершит карьеру

Агент 34-летнего польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук порассуждал о будущем своего подопечного и допустил вариант, при котором футболист завершит карьеру.

«Интересных вариантов продолжения карьеры нет, не появится ничего – будет думать, что делать дальше. Хоть бы куда ехать не хочется. Не удивлюсь варианту завершения карьеры, Мацей успел поиграть на сумасшедшем уровне», - говорит Орещук в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что минувший сезон Рыбус провёл в казанском «Рубине». Польский футболист сыграл лишь в восьми поединках за клуб из-за проблем со здоровьем на протяжении сезона.