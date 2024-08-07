Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»

Андрей Канчельскис, в прошлом игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед», высказался о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна в зарубежный клуб.

- Если бы «Наполи» действительно хотел приобрести Сперцяна, то клубы уже решили бы все вопросы. На месте Сперцяна, будь настоящие переговоры, я бы заставил агента убедить «Краснодар» продать себя в Европу, а сам нашел бы любой способ доехать,- передаёт слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, армянский футболист выступает за «быков» с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету игрока пять игр во всех соревнованиях, но нет голов и ассистов. Его трудовой договор с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Команда Мурада Мусаева в четвёртом туре РПЛ сыграет с ЦСКА, встреча пройдёт 10 августа, старт запланирован на 20:00 по мск.