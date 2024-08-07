Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»

Тео Бонгонда, вингер столичного «Спартака», высказался о возможном переходе в петербургский клуб.

- Если «Зенит» сделает мне предложение? Я счастлив в «Спартаке». Надеюсь, буду в этом в клубе ещё долго, пока мне не скажут: «Тео, спасибо, ты больше не нужен».

Откажу ли «Зениту»? Я не знаю, что буду делать завтра. Трудно говорить о будущем, - передаёт слова игрока «РБ Спорт».

Бонгонда выступает за «красно-белых» с прошлого лета. В этом сезоне футболист выходил на поле в трёх матчах и сделал один ассист на партнёра. Его соглашение с клубом действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

Коллектив Деяна Станковича в следующем туре встретится на своём поле с «Ахматом», игра пройдёт 11 августа и стартует в 20:00 по мск