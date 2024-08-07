«ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом», Сафонов пропустил дважды

Вечером среды российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютировал за французский клуб, правда, пока что в неофициальной игре. Команда проводила товарищеский матч против «Штурма» из Граца. Завершился поединок ничьей – 2:2, притом австрийский клуб отыгрался со счёта 0:2.

Напомним, что Сафонов оказался в составе «ПСЖ» этим летом. Он перебрался в столицу Франции из родного «Краснодара».

В новом сезоне «ПСЖ» стартует в пятницу, 16 августа. В этот день в рамках первого тура французской Лиги 1 парижан ожидает выезд к «Гавру». По итогу прошлого сезона «ПСЖ» одержал победу в чемпионате страны.