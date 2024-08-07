Ромащенко: «Спартак» может потрепать нервы «Зениту» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о московском «Спартаке». «Красно-белые» этим летом периодически усиливаются новыми игроками, а на данный момент у команды в активе три победы во всех турнирах подряд.

«Трансферы «красно‑белых» говорят о том, что они готовы к борьбе с лидерами. Главное – прогрессировать. Если так и будет, то скоро увидим у «Спартака» очень привлекательную игру. «Спартак» может потрепать нервы «Зениту» с «Динамо», - говорит Ромащенко для «РБ Спорт».

В четвёртом туре РПЛ команда Деяна Станковича будет играть против «Ахмата» дома. «Спартак» располагает шестью баллами в активе по итогу трёх туров.

Ромащенко – о Маркиньосе в «Спартаке»: «Он пока стесняется»