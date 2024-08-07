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Бутта Магомедов: «Химкам» никто не объявлял конкретных задач на сезон»

07 Августа 2024 • 20:56 Комментировать

Нападающий подмосковных «Химок» Бутта Магомедов высказался о своём клубе и назвал цели команды на предстоящий длинный футбольный сезон.

«Уже видно, как команда развивается. От идеала ещё далеки, но идёт по правильному пути. Уверен, будем прогрессировать. Главная задача? Нет конкретных, нам их никто не объявлял», - говорит Магомедов с «РБ Спорт».

Напомним, что летом «Химки» возглавил испанский тренер Франк Артига. В третьем туре РПЛ подмосковный клуб одержал первую победу в лиге после возвращения, обыграв в гостях казанский «Рубин» (3:2). По итогу трёх прошедших туров у команды в активе четыре очка.

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Химки Бутта Магомедов
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