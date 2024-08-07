Бывший футболист «Динамо» пожелал клубу стать чемпионом в этом сезоне

Антон Терехов, ранее выступавший за «бело-голубых», хочет, чтобы столичная команда выиграла золотые медали в этом сезоне РПЛ.

Напомним, команда Марцела Лички в этом сезоне провела три игры и набрала 9 баллов, «Динамо» располагается на второй позиции в таблице.

В минувшем сезоне чемпионом стал «Зенит». Отметим, что «Динамо» до последнего тура боролось за победу в РПЛ, но в последнем туре уступило «Краснодару» и в итоге заняло третье место.

- За «Динамо», конечно, слежу. Дай бог, чтобы у них был шанс стать чемпионом в этом сезоне. Играет много молодых футболистов. В последних матчах дебютировали совсем молодые ребята. Молодцы, желаю им успехов, буду следить за ними, - передаёт слова Терехова «Матч ТВ».

10 августа «бело-голубые» в гостях встретятся с «Зенитом» в четвёртом туре РПЛ, игра начнётся в 17:30 по мск.