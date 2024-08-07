Григорий Иванов назвал два минуса Мелбет-Первой лиги

Бессменный президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал минусы Мелбет-Первой лиги. В ней как минимум этот сезон проведёт клуб из столицы Урала.

«Пришлось оставлять всего четырёх легионеров. Мы распустили всех. Плюс поля — в Первой лиге искусственных газонов больше натуральных. Также огромный минус», - говорит Иванов для «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» по итогу первых четырёх туров первенства идёт на седьмом месте турнирной таблицы. У «шмелей» в активе семь очков. Во второй по силе дивизион России клуб вылетел по итогу стыковых матчей в прошлом сезоне.

В пятом туре лиги уральцам предстоит сыграть против «Уфы» в гостях.