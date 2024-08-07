Колыванов рассказал, что «Динамо» нужно делать, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Игорь Колыванов, в прошлом известный российский футболист, высказался о перспективах столичного «Динамо» в нынешнем сезоне чемпионата.

- Команда выросла. Чтобы составлять конкуренцию «Зениту», нужно набирать очки в матчах с соперниками чуть ниже уровня. В этом году юбилей клуба и с ними будет очень тяжело бороться, - передаёт слова Колыванова «Чемпионат».

Коллектив Марцела Лички в новом сезоне провёл в РПЛ три игры и набрал девять баллов, команда идёт на второй строчке, уступая клубу с берегов Невы по дополнительным показателям. Очная встреча «Зенита» и «Динамо» намечена на 10 августа, старт игры запланирован на 17:30 по мск.