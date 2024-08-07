Несколько футбольных клубов Бразилии интересуются центральным защитником питерского «Зенита» Родригао. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Так, бразильские клубы рассматривают возможность трансфера защитника, но ещё не делали предложение петербуржцам. Также к бразильцу есть интерес и из ОАЭ, однако предложение с Ближнего Востока «Зенит» ранее не устроило.

Родригао 28 лет, бразильский игрок пополнил «Зенит» летом 2022 года. По контракту у легионера остаётся год с чемпионом России. В соглашении есть опция автоматического продления ещё на один сезон.