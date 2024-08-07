Сафонов пропустил первый гол за «ПСЖ»

Вечером 7 августа Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в товарищеском матче. Его команда играет против австрийского «Штурма».

Игра началась бурно, в первые 12 минут парижане забили дважды, но спустя три минуты пропустили. Этот гол от молодого Амади Камара стал первым пропущенным для Сафонова в составе «ПСЖ».

Напомним, что ворота «Штурма» защищает другой российский вратарь – это Даниил Худяков, молодой футболист ранее выступал за московский «Локомотив», а этим летом уехал играть в Австрию.

На данный момент к 20:00 по московскому времени к концу подходят первые полчаса матча, счёт прежний – 2:1 в пользу «ПСЖ».