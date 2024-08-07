Ромащенко – о Маркиньосе в «Спартаке»: «Он пока стесняется»

Бывший ассистент Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше» Мирослав Ромащенко высказался о новичке московского «Спартака» Маркиньосе. Бразилец летом перешёл в состав «красно-белых», а в минувший понедельник уже дебютировал за новый клуб, сыграв в разгромном матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«Он разнообразил игру «Спартака», это видно, но пока стесняется. Знаю его не понаслышке, смотрел игру против «Крыльев». Вперёд пока не лезет, но взаимодействия с Барко уже видны», - говорит Ромащенко для «РБ Спорт».

Напомним, что прошлым клубом Маркиньоса был «Ференцварош». Нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович ранее был главным тренером венгерского клуба.