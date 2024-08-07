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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Крыльях» рассказали, когда Гарре вернётся в общую группу

07 Августа 2024 • 19:38 Комментировать

В самарских «Крыльях Советов» рассказали, когда один из лидеров атаки клуба, аргентинец Бенхамин Гарре будет тренироваться с общей группой.

«Гарре после матча с «Факелом» начнёт тренировки в общей группе с ограничениями», - сказали в пресс-службе «Крыльев» «Чемпионату».

Напомним, «крылышки» проиграли все четыре официальных матча в новом сезоне. Три поражения были в Премьер-лиге в первых трёх турах, ещё одна осечка – в первом туре группового этапа Кубка России. У Гарре в этом сезоне два сыгранных поединка, в них он голевыми действиями не отмечался. В «Крыльях» Бенхамин играет уже третий сезон и второй - с самого начала.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенхамин Гарре
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