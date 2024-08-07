Прудников рассказал, кому отдаёт предпочтение в матче «Зенит» - «Динамо»

Александр Прудников, в прошлом игрок ряда российских команд, поделился ожиданиями от матча между «Зенита» и «Динамо».

- Надеюсь, что получится интересная игра. Но в Петербурге «Динамо» придется очень тяжело. «Зенит» очень хорошо укомплектовался, и он сейчас действительно на ходу. Мне кажется, что у «Зенита» в этом матче шансов больше, чем у динамовцев, - передаёт слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, и «Зенит», и «Динамо» в первых трёх турах одержали по три победы, коллектив Сергея Семака обходит динамовцев в таблице по разнице забитых и пропущенных мячей. Очная встреча этих команд пройдёт 10 августа, старт запланирован на 17:30 по мск.