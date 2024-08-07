Тренер «Галатасарая» отреагировал на возможный переход двух игроков в «Спартак»

Окан Бурук, рулевой «Галатасарая», прокомментировал возможный уход из клуба двух игроков.

Ранее в СМИ была информация, что Керем Актюркоглу и Деррик Кён могут покинуть стамбульский клуб, в услугах двух игроков заинтересован «Спартак», который, якобы, уже отправил в «Галатасарай» официальный запрос.

- В трансферное окно есть много предложений по разным игрокам. Также и мы делали предложения другим клубам. Пока трансферное окно не закроется, с этим приходится мириться. Оба эти игрока пока остаются с нами. Если что-то изменится, то клуб об этом сообщит, но сейчас эти футболисты с нами, - передаёт слова специалиста NtvSpor.net.